Mitsubishi Lancer leeft voort als Grand Lancer 'Nieuwe' compacte sedan voor China

In Europa concentreert Mitsubishi zich volledig op cross-overs en SUV’s, maar in onder meer China ontkomt het merk niet aan het aanbieden van een compacte sedan. Daarom is de Lancer die in het verleden ook bij ons leverbaar was, geëvolueerd in deze Grand Lancer.

We schreven halverwege vorig jaar al dat Mitsubishi van zins is om de in 2007 gelanceerde Lancer uitgebreid te vernieuwen voor onder meer China en Taiwan. Het blijkt inderdaad om een auto te gaan die op de vorige Lancer is gebaseerd, maar aan de buitenkant is daar bijzonder weinig van te zien. Bij de bovenkant van de voorste portieren is de basis-auto nog wel te herkennen, maar verder is ieder paneel anders. Dat uit zich op de flanken onder meer in een opvallende welving, die lijkt te zijn geïnspireerd op de 'kiewen' van dure GT's. DE voorkant krijgt natuurlijk Mitsubishi's inmiddels bekende Dynamic Shield-design mee, de achterkant compleet nieuwe lichtunits. Ook de binnenkant is stevig gemoderniseerd, zelfs een digitaal instrumentarium is present.

Kopers van deze Grand Lancer hoeven op motorisch gebied niets te kiezen: er is alleen een 1.8 met 140 pk, die standaard wordt gekoppeld aan een CVT-automaat.