Slideshow

Minuscuul: Baojun E100 150 elektrische kilometers

De Chinese markt wordt verrijkt door de E100, een bijna microscopische EV waar General Motors zich mee heeft bemoeid.

Baojun is een Chinees budgetmerk dat in 2010 voortkwam uit een nieuwe joint-venture die General Motors in het Aziatische land met SAIC Motor was aangegaan. De joint-venture, SAIC-GM-Wuling, schoof Baojun naar voren als budgetair alternatief voor modellen van General Motors en Buick. Met het merk richt de joint-venture zijn pijlen op modellen van merken als Chery en Geely. Eerder belichtten we de 510 en de 730 en nu wordt de line-up aangevuld met deze E100.

De E100, die van voren en van opzij bezien best iets wegheeft van de Smart ForTwo, is een elektrische stadsauto die wordt aangedreven door een 39 pk en 110 Nm sterk elektromotortje. De guitige Chinees moet een elektrische actieradius van 155 kilometer kunnen halen. Het exacte formaat van de E100 houdt Baojun nog even onder de pet. Wel wordt de wielbasis vrijgegeven, die bedraagt 1,6 meter. Als we de korte overhangen zo bekijken, schatten we zo in dat de totale lengte op zo'n 2,3 meter ligt.

De creatie gaat in China 35.800 RMB kosten, omgerekend zo'n € 4.500.