Slideshow

Minimaal 250 pk voor Hyundai i30 N Op jacht naar Golf GTI en Focus ST

Er zijn foto's gelekt waarop de specificaties van de Hyundai i30N te zien zijn. De sportiefste i30 krijgt standaard een vermogen van 250 pk toebedeeld.

Het wordt ons niet helemaal duidelijk wie de foto's heeft gemaakt, maar het lijkt toch echt te gaan om een officiële slideshow. Op de foto's, gedeeld op Reddit, is te lezen dat de N-versie van de i30, het Hyundai-equivalent van de GTI, in de basis een 250 pk sterke 2,0-liter turbomotor krijgt. Die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Daaronder zien we dat de Performance Package er een schepje bovenop doet, waarmee het vermogen uitkomt op 270 pk. Verder lijkt ook een achttraps automaat op den duur leverbaar te worden.



Op één van de foto's is de auto direct naast zijn beoogde concurrenten geplaatst. Zowel de Golf GTI als de Focus ST zijn erbij. Met 250/270 pk is de i30 N qua vermogen in ieder geval al een hele serieuze concurrent voor beide auto's. Natuurlijk kan dat extra vermogen niet zonder de nodige uiterlijke vertoon. Dat wordt in de presentatie ook toegelicht aan de hand van een aantal foto's. Een set sportstoelen, speciaal voor de i30 N ontworpen 19-inch lichtmetalen wielen, een dikke diffuser en breed spoilerwerk is van de partij.



In Parijs zagen we afgelopen najaar de RN30 Concept al staan. De i30 N staat op de planning voor later dit jaar. Mogelijk kunnen we in Genève al een eerste blik werpen op de nieuwe sportieveling.