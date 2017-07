Slideshow

Minieme modeljaarupdate voor Renault Scénic Ook nieuwe uitvoering voor Talisman

Renault heeft de Scénic een zeer bescheiden modeljaarupdate gegeven. Daarnaast krijgt de Talisman er een nieuwe uitvoering bij.

De huidige vierde generatie van de Scénic is sinds 2016 in de showrooms te vinden en de ruimtelijke Fransman gaat het nieuwe modeljaar met een aantal kleine wijzigingen in. Daarmee treedt de Scénic in de voetsporen van grote broer Espace die begin vorige maand iets werd gemoderniseerd.

Bij de Scénic komt de modeljaarupdate tot uiting aan mistlampen die gebruikmaken van led-techniek (vanaf uitvoeringsniveau Zen). Daarnaast heeft Renault de afwerking van het - indien aanwezig - Bose audiosysteem verbeterd.

Groter nieuws komt in de vorm van een volledig nieuwe uitvoering voor de Talisman. De Série Signature Limousin gedoopt versie staat tussen de Intens en de Initiale Paris. De uitvoering beschikt over lederen bekleding, speciale 18-inch lichtmetalen wielen als toevoeging op de standaarduitrusting van de Intens. Andere extra's zijn zakan als parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, een Bose Surround-audiosysteem en zesvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met massagefunctie. Deze nieuwe uitvoering is te krijgen in combinatie met alle motorvarianten met uitzondering van de dCi 110. De meerprijs bedraagt 2.000 euro ten opzichte van de Itens-versie.