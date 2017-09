Slideshow

Mini toont John Cooper Works GP Concept Vooruitblik op gooi- en smijtijzer

Mini heeft zojuist digitaal het doek getrokken van de John Cooper Works GP Concept gepresenteerd, een voortuitblik op een extremere JCW-versie!

Eerder liet Mini al weten dat de het Electric Concept klaar had gestoomd voor de IAA van Frankfurt, maar het merk heeft ook aan de andere kant van het spectrum iets voorbereid. Met deze John Cooper Works GP Concept laat het merk zien hoe een overtreffende trap van een John Cooper Works-variant zou kunnen opdrogen. De uiteindelijke productieversie zal in de voetsporen treden van de John Cooper Works GP uit 2012 en de Cooper S met JCW GP-pakket uit 2006.

Het studiemodel is stukken breder dan de reguliere driedeurs-Mini. De auto is rondom voorzien van een agressief ogende bodykit en bovenaan de achterzijde is een behoorlijk grote spoiler geplaatst. Mini spreekt van het gebruik van koolstofvezel voor diverse aerodynamische delen.

De concept-car is Black Jack Anthracite gespoten en is afgewerkt met de bijzondere kleur Curbside Red Metallic, een knipoog naar het JCW-rood van weleer. Ook in de koplampunits komen we een opvallend kleurtje tegen, al draagt deze de naam Highspeed Orange. De achterlichtunits zijn op dezelfde manier getekend als bij de Electric Concept, ook hier dus een verwijzing naar de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Op het voorscherm nemen we het nummer 0059 waar, een verwijzing naar het jaar 1959 waarin de oer-Mini werd uitgebracht. 19-inch lichtmetalen wielen, tevens voorzien van de rode accenten, zijn onder de concept-car gemonteerd om het plaatje compleet te maken.



Ook van het interieur is werk gemaakt. De cabine is uitgerust met een rolkooi, kuipstoelen met vijfpuntsgordels en een minimalistisch ogend dashboard. Schakelen doe je middels peddels aan het stuur. De achterbank, dakhemel en deurpanelen zijn uit de auto gesloopt om gewicht te besparen.