Mini parkeert Electric Concept in Frankfurt In 2019 in productie

Ook Mini tovert voor de IAA in Frankfurt een studiemodel uit de hoge hoed: de Electric Concept. Mini geeft ermee weer hoe het de toekomst van elektrisch stadsvervoer voor zich ziet.

Hoewel Mini met de Electric Concept enkele jaren vooruit kijkt, vertoont het studiemodel duidelijke overeenkomsten met de ontwerpen die de modellen van BMW's retromerk momenteel dragen. Dat lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat Mini omstreeks 2019 al een volledig elektrische auto op de markt zal brengen. Deze Electric Concept moeten we dan ook vooral opvatten als een vooruitblik op die elektrische nieuweling.

Opvallend genoeg houdt Mini de technische specificaties van de Electric Concept nog even onder de pet. Wel weten we dat de auto over één elektromotor zal beschikken. Mini belooft een alerte aandrijflijn en een strak afgesteld onderstel, waarmee de Mini-waarden dus behouden lijken te zijn.

De Mini Electric Concept lijkt in feite een driedeurs Mini met een reeks uiterlijke aanpassingen. De vorm van de grille is duidelijk Mini, hetzelfde geldt voor die van de full-led-koplampunits. Wel is de invulling van deze onderdelen volledig anders dan we gewend zijn. De grille is dicht, terwijl de koplampen anders zijn ingedeeld dan die van de momenteel te koop zijnde modellen van Mini. De concept-car is Reflection Silver gespoten en is afgewerkt met gele (Striking Yellow) details, een bekende kleurcombinatie bij Mini's 'groene' afdeling. Uiteraard wordt door een aantal E-badges weggegeven dat er een elektrische aandrijflijn onder de koets schuilgaat.

Voor het aerodynamische spoilerwerk dat rond de auto is gehangen, is gebruik gemaakt van glasvezel. Opvallend zijn de 19 inch metende zwarte wielen, exemplaren met een asymmetrisch ontwerp. De inzetstukken zijn met een 3D-printer tot leven gewekt. Een ander opmerkelijk detail vinden we in de manier waarop de achterlichtunits zijn vormgegeven. Het is duidelijk een hint naar de vlag van het Verenigd Koninkrijk (Union Jack)

Mini laat weten dat alle geëlektrificeerde modellen van het merk in de toekomst onder de 'Mini Electric'-vlag zullen worden gevoerd. In 2019 verschijnt de elektrische Mini op de markt. De aandrijflijn voor deze Mini EV wordt geproduceerd in het Duitse Dingolfing en in Landshut. De aandrijflijnen worden vervolgens ingebouwd in het Engelse Oxford, de hoofdproductielocatie van de driedeurs Mini.

Het is overigens bij lange na niet voor het eerst dat Mini de elektrohoek van autoland bezoekt. Zo bracht het merk onlangs een plug-in hybride-versie van de nieuwe Countryman op de markt en werd het onderwerp elektrificatie eerder al aangesneden met de VIsion Next 100, een gedurfde vooruitblik op de toekomst van het merk. Voor een ander voorbeeld moeten we zo'n tien jaar terug in de tijd. In 2008 lanceerde BMW namelijk al de volledig elektrische Mini E, een EV waarvan 600 exemplaren zijn gebouwd, die alle in de praktijk werden ingezet in het kader van een experiment.