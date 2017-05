Slideshow

Miljoenste Skoda Superb een feit 250.000 stuks van huidige generatie

Skoda heeft vorige week zijn miljoenste Superb geproduceerd. Feest in Tsjechië!

In 2015 schreven we, net voor de marktintroductie van de huidige derde generatie Superb, over de geboorte van de 750.000ste Superb. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is de actuele Superb 250.000 keer over de toonbank gegaan. Dat brengt het totaal aantal gebouwde Superbs op 1 miljoen stuks.

De Superb die in 2001 in de showrooms van Skoda verscheen, was overigens niet de eerste Tsjech die die naam droeg. Tussen 1934 en 1949 stond de oer Superb, de 640 Superb, bovenaan de Skoda-ladder. Na de eerste moderne Superb van 2001, maakten we in 2008 kennis met de tweede generatie van de Tsjechische ruimtereus.

In 2001 werd de eerste moderne Superb gepresenteerd, feitelijk niets meer dan de Chinese, verlengde versie van de Volkswagen Passat van dat moment, voorzien van een Skoda-neus en -kont. Van de 2001-Superb zijn 136.068 exemplaren geproduceerd. Generatie twee schopte het tot 613.257 stuks de teller van de huidige Suberb staat op 250.000.