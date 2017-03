Slideshow

'Miljard belastinggeld weg door PHEV's' Exodus oude leaseauto's met stekker

Door de export van ex-leaseauto's met een stekker wordt bijna een miljard euro aan belastinggeld het land uit gezet, concludeert het AD op basis van cijfers van VWE.

Volgens berekening van dataprovider VWE in opdracht van het AD kregen de berijders van de vijf populairste PHEV's (Golf en Passat GTE, Mercedes-Benz 350e, Volvo V60 en Mitsubishi Outlander PHEV) in totaal 1,4 miljard euro aan belastingvoordeel. 62 procent van die auto's gaat aan het einde van de leasetermijn naar het buitenland, aldus VWE. Tot 2020 komen er 100.000 hybride ex-leaseauto's op de occasionmarkt, vult de ANWB de klaagzang aan: "Eeuwig zonde als we die auto's laten gaan. Die hebben we hard nodig voor de verduurzaming."

De ANWB zegt tegen het AD dat deze auto's in de lease niet veel goeds voor het milieu deden, omdat de berijders in de praktijk veel gemakkelijker op kosten van de zaak benzine tankten. De bond verwacht dat juist de particuliere eigenaar wél zo veel mogelijk elektrisch gaat rijden. Om die reden willen diverse betrokken partijen fiscaal voordeel voor particuliere, tweedehands (plug-in) hybrides, maar de politiek is dat niet van plan. Omdat in veel Oost-Europese landen dat voordeel wel bestaat, zijn onze einde-contract-PHEV's daar geliefd. Anders dan in ons land, leert een rondje langs occasion-websites, waar het aanbod gebruikte PHEV's uiterst royaal is.