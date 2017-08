Slideshow

Milieubonus BMW Group geldt ook voor Nederland Tot € 2000 voordeel op nieuwe BMW of Mini

Gisteren liet de BMW Group weten dat ze eigenaren van een oudere dieselauto een aankooppremie aanbiedt. Deze milieubonus geldt ook voor de Nederlandse consument.

In een eigen verklaring, een reactie op de resultaten van het National Forum Diesel, schreef de internationale tak van de BMW Group gisteren dat ze een inruilpremie van maximaal € 2.000 beschikbaar stelt voor eigenaren een dieselauto die aan de Euro 4 of oudere standaarden voldoen die in de markt zijn voor een nieuwe BMW of Mini. Wel moet het beoogde nieuwe model beschikken over een volledig elektrische aandrijflijn, een plug-inhybride aandrijflijn of een brandstofmotor die aan de Euro 6-norm voldoet (en maximaal 130 gram CO2 uitstoot).



Vandaag laat BMW Nederland weten dat deze milieubonus ook voor Nederland gaat gelden. De campagne gaat per direct in en blijft in principe gelden tot 31 december 2017.