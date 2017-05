Slideshow

MG terug naar Europa Nederlander leidt her-introductie

Als het aan SAIC Motor ligt, keert het illustere Britse automerk MG over enkele jaren terug naar Europa. Dat gebeurt onder leiding van de Nederlander Pieter Gabriëls.

Vanaf 2019 moet de herintroductie van het merk MG in Europa van start gaan. Dat gaat in stapjes, maar binnen enkele jaren moeten de auto's van het merk in de gehele EU plus Zwitserland en Noorswegen te koop zijn. Als het aan Gabriëls ligt, is Nederland in 2020 of uiterlijk in 2021 aan de beurt. De modellen die het merk dan verkoopt, zullen niet de auto's zijn die op dit moment in China worden aangeboden. In plaats daarvan richt MG zich nadrukkelijk op de toekomst: ";We anticiperen op de eisen en wensen op het gebied van design, techniek en veiligheid die in 2020 zullen gelden", verklaart de baas van SAIC Europa in een gesprek met AutoWeek. De stap naar Europa is een belangrijk onderdeel van het beleid van SAIC, dat als grote speler in de auto-industrie wereldwijd actief wil zijn. Met een Britse merknaam in de gelederen hoefde het bedrijf niet lang na te denken onder welke vlag men die stap zou ondernemen.

Cross-overs

Hoe de 'Europese' MG's er straks uit komen te zien, is dus nog even afwachten maar Gabriëls verklapt al wel dat het merk vooral actief zal worden in het B- en C-segment. Compacte modellen dus, die hoogstwaarschijnlijk in de populaire cross-over-vorm ten tonele zullen verschijnen. Over de techniek is nog niets bekend, maar de kans is groot dat het om elektrische auto's en/of-plug-in hybrides zal gaan. Ook hierin gaat MG dus met z'n tijd mee. Het sportieve karakter van het merk wordt tegelijkertijd niet uit het oog verloren, maar dat zal zich niet op korte termijn uiten in een sportieve roadster. Daarvoor is de markt voor dat soort auto's domweg te klein, zegt Gabriëls. Daarmee is het onwaarschijnlijk dat de E-Motion Concept uitmondt in een productiemodel, maar die auto toont wel de designtaal waarmee de ontwerpers aan de slag gaan.

Restanten

Toen de merken MG en Rover in 2005 op de fles gingen, verdwenen de restanten naar China. De Rover 75 werd er nog jarenlang gebouwd onder de namen Roewe 750 en MG 7, maar MG kreeg van z'n Chinese moederbedrijf ook de kans om nieuwe modellen te gaan voeren. Vandaag de dag voert het merk de cross-overs ZS en GS, de hatchbacks MG 3 en MG 5 en GT, een compacte sedan.

