MG E-Motion toont levenslust 'Terug naar sportief verleden'

Tijdens Auto Shanghai laat MG de E-Motion aan de wereld zien, een auto waarmee het in Chinese handen verkerende ooit Britse merk zijn geschiedenis lijkt te herontdekken.

Vorige week doken de eerste teasers op van de E-Motion Concept, een studiemodel dat MG meebrengt naar Auto Shanghai. Vandaag laat de concept-car meer van zich zien.

Het huidige MG kennen we in Europa eigenlijk alleen uit het Verenigd Koninkrijk, een land waar het merk een handjevol sedans en cross-overs verkoopt. Verder is MG vooral in China actief, al zijn de modellen met de ooit magische tweelettercombinatie ook in andere landen in Azië te vinden. Met de E-Motion lijkt MG zijn sportieve verleden weer te waarderen.

We zien een voor MG-begrippen bijzonder sportief ogend model met op bijzondere wijze openslaande deuren. De vierzitter lijkt, het is tenslotte een studiemodel, afgeladen te zijn met infotainment. De volledig elektrische concept-car zou in staat moeten zijn om zo'n 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De actieradius zou op 500 kilometer moeten liggen. Later deze week hebben we alle details!