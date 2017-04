Slideshow

MG E-Motion laat zich zien Alles draait om rijden

MG’s sportieve E-Motion-Concept kwam gisteren al op deze site voorbij, maar toen bleef het bij één foto. Dat verandert vandaag.

";MG brengt roadster terug", kopten we begin deze maand. Een roadster is deze E-Motion duidelijk niet, maar toch lijkt het Chinese MG hiermee de sportieve genen van het origineel te herontdekken. Vandaag de dag verkoopt het merk namelijk uitsluitend compacte hatchbacks en cross-overs.

De E-Motion is heel anders, want hier staat een elektrische sportauto met vleugeldeuren. De neus doet wat Mazda-achtig aan, maar verder naar achteren toe verdwijnt die associatie snel. De wulpse achterschermen en daaroverheen gedrapeerde achterliggen geven de auto ontegenzeggelijk een sportief uiterlijk, net als de B-stijl-loze raampartij. Het interieur maakt duidelijk dat het hier om een rijdersauto gaat, want dashboard in middenconsole bouwen de bestuurder mooi in. Hier geen wegklapbaar stuur, maar gewoon een heerlijk sportief driespaaks exemplaar. Die kan de bestuurder beter stevig vasthouden, want van 0 naar 100 accelereren moet in deze EV in zo'n 4 seconden achter de rug zijn. De actieradius bedraagt naar verluidt 500 km.