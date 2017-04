Slideshow

'MG brengt roadster terug' Achterwielaandrijving lastig te realiseren

Sinds MG in handen van het Chinese SAIC Motors is, hebben we er op het vasteland van Europa weinig meer van vernomen. In andere delen van de wereld bestaat het merk nog wel, maar voert het uitsluitend brave hatchbacks en cross-overs. De terugkeer van een meer MG-achtige tweezits roadster lijkt echter niet onwaarschijnlijk.

In gesprek met journalisten van het Australische Motoring liet de baas van MG Motors Australia, Zhu Chao, zich ontvallen dat een nieuwe roadster zeker overwogen wordt. ";We begrijpen dat MG een sportief merk is en dat de historie van het merk belangrijk is. Daar gaan we serieus mee om", vertelt hij. In de praktijk betekent dat dat een roadster in de geest van de MGA, MGB en meer recent de MG (T)F zeker overwogen wordt. Een achterwielaangedreven roadster is echter lastig realiseerbaar, omdat MG een daarvoor geschikt platform op dit moment niet in huis heeft.

Voorwielaandrijving

In het verleden zijn er ook voorwielaangedreven roadsters geweest, denk aan de Fiat Barchetta en Audi TT, maar toch maakt achterwielaandrijving een belangrijk onderdeel uit van het klassieke roadster-concept. Bij de F en TF besloot MG zelfs de motor midscheeps achter de voorstoelen te plaatsen, maar traditioneel kreeg de krachtbron bij de Britten gewoon voorin een plek.

TF tot 2011

Het dankzij de Chinezen herboren MG is een merk dat op heel andere vlakken kopers probeert te winnen. Met de compacte MG 3, iets grotere MG5 en twee cross-overs in de vorm van de GS en de kersverse ZS heeft het in onder meer China, het Verenigd Koninkrijk en Australië een reeks keurige, maar weinig tot de verbeelding sprekende modellen in de showroom staan. Wel werd de TF aanvankelijk nog door geproduceerd, maar in 2011 trok het toenmalige moederbedrijf Nanjing Automobile de stekker uit de productielijn. De vraag naar de roadster die uit 1995 stamt, was helemaal opgedroogd.