Mercedes stuurt X-Klasse weer op pad X-Klasse minder eigenzinnig dan conceptauto

Mercedes-Benz heeft de nieuwste aanwinst in het gamma, de X-Klasse, weer eens de buitenlucht laten proeven.

Na de Mercedes-Maybach G650 Landaulet die we vanochtend zagen, is er wederom nieuws over een hoogpotige Mercedes. De X-Klasse, een pick-up die zijn genen deelt met de Nissan Navara, wordt aan de bittere kou rond de poolcirkel blootgesteld. Voor zover we kunnen zien wordt het uiterlijk van de pick-up een stuk minder eigenzinnig dan de X-Klasse Concept deed vermoeden. In grote lijnen zien we een Navara, voorzien van een Mercedes-grille.



In de Nissan Navara doet een 160 pk sterke 2,3-liter dieselmotor dienst, maar Mercedes doet ook nog een greep uit het eigen motorenaanbod voor de X-Klasse. In de conceptauto lag een 3,5-liter V6 dieselmotor, die zijn weg naar de productieversie vindt. Vierwielaandrijving (4Matic) wordt standaard op de X-Klasse. De onthulling laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. We zetten in op de IAA in Frankfurt, die in september plaatsvindt.