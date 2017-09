Slideshow

Mercedes S 560 e: plug-in hybrid-limo 49 gram CO2/km voor plug-in-S-klasse

De Mercedes S 560 e heeft een V6-benzine met een vermogen van 367 pk en een elektromotor van 90 kW, 122 pk. Geheel op elektrische kracht komt de S-klasse 50 kilometer ver met volgeladen accu’s. De EV-modus is bedoeld voor stadsverkeer. Een gemiddeld verbruik van 2,1 liter benzine per 100 kilometer levert een CO2-uitstoot van 49 gram per kilometer op.

De elektromotor, koppelomvormer en koppeling maken onderdeel uit van een unit die is geïntegreerd met de automatische 9G-tronic-versnellingsbak. De 3.0-V6 levert 367 pk en 500 Nm, de elektromotor 90 kW (122 pk) en een trekkracht van 440 Nm. Sprinten doet de S 560 e heel gemakkelijk, desgewenst rijd je naar 100 km/h in vijf tellen rond, en de topsnelheid is 250 km/h. Via de Eco Assist-functie kiest de auto de juiste combinatie van aandrijving, daarbij rekening houdend met het verloop van de weg en of er bijvoorbeeld veel bochten of rotondes op de route liggen. Daarbij zal ook zo veel mogelijk de sail-functie in werking treden waarbij motor en bak zijn losgekoppeld. Ook zal de bestuurder duidelijk in het gaspedaal voelen wanneer de elektromotor voor veel ondersteuning zorgt. Dat moet ertoe leiden dat die de rechtervoet lift om de V6 zo veel mogelijk uit te schakelen.

Compactere accu's zorgen ervoor dat de laadruimte is toegenomen tot 410 liter. De vorige S-klasse plug-in hybrid kwam tot 395 liter.