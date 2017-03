Slideshow

Mercedes haalt EV-doelstelling naar voren Tien elektrische modellen in 2022

De regelmatige bezoeker van deze website weet dat Mercedes hele concrete plannen heeft op het gebied van elektrische auto’s. In 2025 moeten er maar liefst tien EV’s in de showroom staan, meldde het bedrijf eerder. Het merk blijkt nog ambitieuzer en haalt de deadline drie jaar naar voren.

De grootse elektrificatie-plannen kwamen tijdens de laatste Autosalon van Parijs in de openbaarheid met de introductie van de Generation EQ. Die auto is niet alleen een voorbode voor een concreet elektrisch productiemodel, maar markeert bovendien het begin van een hele reeks elektrische Mercedessen met het EQ-label. In 2025 zouden er tien van zulke auto's opgesteld moeten staan, meldde het merk uit Stuttgart.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering kondigde CEO Dieter Zetsche echter aan dat dat aantal al in 2022 gehaald moet worden. Het bedrijf heeft het zelfs over 'meer dan' 10 elektrische modellen in dat jaar. Het eerste model uit de reeks zou in 2019 moeten verschijnen. Met het modellenoffensief is een investering van 10 miljard euro gemoeid.