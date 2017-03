Slideshow

Mercedes GLE-Klasse minder gecamoufleerd Meer in lijn met familiegezicht

De Mercedes-Benz GLE-Klasse is hard op weg naar een nieuwe generatie. Die zien we vandaag voor de tweede keer voorbij rijden.

Met de huidige generatie GLE-Klasse hebben we in zekere zin de gefacelifte M-Klasse te pakken. De naam van de SUV werd bij zijn opfrisbeurt in lijn getrokken met de nieuwe namenstrategie van Mercedes. De komende generatie wordt de eerste auto die we van begin af aan als GLE-Klasse kennen.



Daarmee neemt Mercedes duidelijk geen afscheid van alles wat hiervoor verschenen is, want het merk gaat voor een evolutie van het huidige ontwerp. Zoals we dat overal in het modellengamma zagen gebeuren, maken de hoekige en scherpe vormen plaats voor een iets ronder ontwerp. In tegenstelling tot de vorige keer, kunnen we nu al duidelijk wat details zien. Zo zien we duidelijk dat de koplampen iets breder van vorm worden en dat de grille flink groeit. Aan de achterkant bespeuren we bredere en smallere achterlichten.



In het interieur zien we, tussen de verhullende bekleding door, details die we kennen uit de E-Klasse: de vier luchtroosters en het brede digitale instrumentenpaneel. Hoewel het natuurlijk geen één op één kopie is, is het logisch dat de GLE veel elementen van de E-Klasse overneemt. Het duurt waarschijnlijk nog tot volgend jaar voordat we de nieuwe GLE-Klasse mogen verwelkomen.