Mercedes E-Klasse Cabriolet staat in Genève Cirkel bijna rond voor E-Klasse

Mercedes-Benz neemt de enige nog niet onthulde variant van de E-Klasse mee naar Genève: de Cabriolet.

Het testwerk van de Mercedes E-Klasse Coupé en Cabriolet liep behoorlijk gelijk op, maar de introducties liggen toch aardig ver uit elkaar. Zo konden we in december al officieel kennismaken met de Coupé, maar de Cabriolet liet nog op zich wachten. Nu is het officieel: de Cabriolet staat in Genève.



Hoewel het uiterlijk van de auto waarschijnlijk weinig verrassingen meer voor ons in petto heeft, deelt Mercedes deze foto waarop de auto slechts als een schim te zien is. Het was lange tijd onduidelijk of de auto überhaupt zou komen, maar nog geen jaar geleden zagen we voor het eerste levensteken.



Naar verwachting krijgt de E-Klasse Cabriolet hetzelfde motorenpallet als de Coupé toebedeeld. Dat begint bij de 184 pk sterke E200 en de topversie is momenteel de 333 pk sterke E400 4Matic. De auto zal net als zijn dichte broer een stuk groeien ten opzichte van zijn voorganger. We horen snel meer!