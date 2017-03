Slideshow

Mercedes CLE-Klasse weer gespot CLS-opvolger warmt op in de kou

De tweede generatie van de Mercedes CLS-Klasse is in zijn laatste levensfase beland. Hier zien we voor de tweede keer zijn opvolger rijden.

Je zou het misschien niet zeggen, maar de huidige CLS is toch alweer zeven jaar onder ons. Langzaam aan beginnen de jaren te tellen, maar aflossing is onderweg in de vorm van de CLE-Klasse! Net als een paar maanden geleden zien we de CLS-opvolger nog dik gecamoufleerd rondrijden.



Het recept voor de CLE blijft hetzelfde; een gestroomlijnde en gestrekte vierdeurs coupé. De daklijn lijkt wel een stuk lager te worden dan het huidige model en vooral de neus is een stuk vlakker. Het lijkt erop dat de voor- en achterkant minder scherpe vormen krijgt, zoals we dat bij de generatiewissel van de C-, E- en S-Klasse al zagen gebeuren. Vooral aan de achterkant is al goed zichtbaar dat er bij voor de CLE goed gekeken is naar de andere coupé's van Mercedes. De 'Bangle Butt'-achtige vorm van de kofferklep is overigens bedrog, dat komt door een camouflagepaneel.



Er gaan weer geruchten rond dat de CLE-Klasse toch gewoon de huidige CLS-naam houdt. Toch lijkt het ons vanwege de nieuwe namenstrategie aannnemelijker dat er voor CLE wordt gekozen, vanwege zijn verwantschap met de E-Klasse. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we de CLE volgend jaar verwelkomen.