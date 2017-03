Slideshow

Mercedes CLE-klasse met minder 'plastic' Ware vormen CLS-opvolger tekenen zich af

De opvolger van de Mercedes-Benz CLS-klasse, die waarschijnlijk CLE gaat heten, is al eerder in gecamoufleerde vorm voorbijgekomen. Deze keer is er echter een belangrijk stuk camouflagemateriaal verdwenen, waardoor de vormen van de auto zich duidelijker aftekenen.

De CLE die begin deze maand te zien was, droeg namelijk een dik stuk camouflagemateriaal op z'n achterklep mee. Daardoor ontstond een meer traditionele sedan-vorm, iets wat we van de langgerekte en enigszins gebogen CLS niet gewend zijn. De auto op de bovenstaande foto's ontbeert dat onderdeel. Daardoor wordt duidelijk dat de 'kont' ook bij de nieuwe vierdeurs coupé sterk afloopt. Als verschil met beide generaties van de CLS huist de kentekenplaat in de achterbumper, dus niet op de klep. In plaats daarvan kiest Mercedes voor een groot logo en brede achterlichten in de stijl van de C-, E- en S-klasse coupé.

Ook op andere plekken, zoals de neus, is minder camouflagemateriaal gebruikt. Zo wordt duidelijk dat de omvangrijke grille laag gepositineerd wordt, waardoor de auto enigszins doet denken aan de ultrasportieve AMG GT. Dat is opmerkelijk, want ook van die auto verschijnt op termijn een variant met achterdeuren. Tegelijkertijd verdwijnt er ook een modelvariant, want de CLE verschijnt alleen als vierdeurs 'sedan'. De vijfdeurs Shooting Brake gaat het veld ruimen.

Mercedes-Benz bracht in 2014 naar buiten dat het wat meer logica ging aanbrengen in de naamgeving van z'n modellen. Zo werd de aan de C-klasse gelieerde roadster SLK de SLC, veranderde de SUV van E-klasse-formaat van M-klasse in GLE-klasse en ging de compactere GLK naar de opnieuw aan de C-klasse gelinkte aanduiding GLC-klasse. De verwachting is dat dit beleid ook op de CLS wordt toegepast, waarbij de op de E-klasse gebaseerde sportieveling wordt omgetoverd in CLE-klasse.