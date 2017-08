Slideshow

Mercedes C-klasse Cabriolet populair 500C van Europese troon gestoten

De open versie van de Mercedes-Benz C-klasse heeft de Fiat 500C van z’n troon gestoten als de populairste cabriolet van Europa.

Dat blijkt uit cijfers van Jato, die boven water zijn getoverd door Automotive News Europe. De populariteit van de C-klasse draagt bij aan de groei van het segment van de 'premium convertibles', dat in de eeerste vijf maanden van dit jaar met 8,7 procent groeide tot 67.285 in Europa gekentekende exemplaren. In mei zou de 'compacte' Mercedes de BMW 2-serie én de nog altijd populaire 500C – die overigens minder cabriolet is dan z'n naam doet vermoeden- zijn voorbijgestreefd, om daarmee de populairste cabriolet te worden. Een andere populaire zomeraanbieding is de Mini cabrio, die in 2017 38 procent vaker over de toonbank ging dan in dezelfde periode vorig jaar.

De auto's doorbreken daarmee een trend, want in de afgelopen tien jaar zijn cabriolets juist veel minder populair geworden. Waar auto's als de Peugeot 206 CC, de Mazda MX-5 en de Volkswagen Golf Cabriolet ooit voor heel aardige verkoopcijfers zorgden, is het segment nu zo klein geworden dat veel betaalbare open modellen van de markt zijn gehaald.

Mercedes-Benz trekt zich daar niets van aan en heeft zich in de afgelopen maanden opgewerkt tot de fabrikant met de meeste open auto's in z'n portfolio. Naast de C-klasse bestaat het gamma inmiddels uit de E-klasse Cabriolet, de S-klasse Cabriolet en de roadsters SLC en SL. Bovendien is er een open versie van de AMG GT, de AMG GT Roadster. Zelfs op Fiats retro-modelletje hebben de Duitsers een antwoord, in de vorm van de Smart Fortwo Cabrio.