Mercedes-Benz X-klasse gepresenteerd Pick-up met sterallures

Vanochtend liet Mercedes-Benz nog een laatste teaser zien van de X-klasse, een pick-up die nu volledig uit de doeken is gedaan!

Mercedes-Benz voegt de X-klasse aan zijn portfolio toe en verkent daarmee een voor het merk tot op heden onbekend segment. De X-klasse is de productieversie van de Concept X-Klasse die Mercedes-Benz vorig jaar liet zien.

Waar Nissan op de internationale markt alleen een 2,5-liter grote viercilinder benzinemotor en een 2,4-liter grote dieselmotor aanbiedt, is de X-klasse verkrijgbaar met vier- én zescilinders.

Op de motorenlijst zet Mercedes-Benz de 2,3-liter grote viercilinder dieselmotor die met 163 pk en, dankzij twee turbo's, met 190 pk te krijgen is. Deze zelfontbranders kennen we van de Navara. Beide versies worden geleverd met achterwielaandrijving of met inschakelbare vierwielaandrijving. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak. De 190 pk sterke variant is optioneel met zeventrapsautomaat leverbaar. Medio volgend jaar vindt een nieuwe V6-dieselmotor zijn weg naar de X-klasse, een 258 pk en 550 Nm sterk exemplaar. Wie deze krachtbron bestelt, krijgt standaard permanente vierwielaandrijving en de 7G-Tronic Plus-transmissie. Deze topversie beschikt tevens over Dynamic Select waarmee het karakter van de auto in te stellen valt. De bodemspeling van de 5,34 meter lange X-klasse bedraagt 20,2 centimeter. Wie het wenst, kan tegen meerprijs een met 2 centimeter verhoogd onderstel krijgen.

De pick-up is zowel met achterwielaandrijving als met permanente vierwielaandring te krijgen. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak of een zeventrapsautomaat. Bladveren is de X-klasse vreemd. De op een ladderchassis geplaatste X-klasse heeft een multilink achteras met een star deel, onafhankelijke wielophanging rondom én vier schroefvieren. Schijfremmen zijn zowel voor- als achter aanwezig.

Mercedes-Benz brengt de X-klasse in drie smaken op de markt. Zo is de Pure de ruige 'werkpaardvariant' die onder andere te herkennen is aan de zwarte bumpers (foto 10 en 11). De tweede variant is de Progressive, een variant met een voorliefde voor comfort. De Power (het witte exemplaar op de foto's) staat bovenaan de uitvoeringsladder, een variant die volgens Mercedes-Benz comfort met lifestyle combineert. Hier is de achterbumper verchroomd. Wie het wenst, kan de X-klasse ook zonder achterbumper krijgen. De klep opent in dat geval in een hoek van 180-graden in plaats van 90.

Mercedes heeft voor de Pure, Progressive en Comfort aparte kleur- en materiaalcombinaties voor het interieur bedacht. De topversie onderscheidt zich verder door onder andere de aanwezigheid van elektrisch verstelbare voorstoelen. Achter de voorstoelen is in alle gevallen een driezitsbank geplaatst. Voor de Progressive- en Power-uitvoeringen heeft Mercedes-Benz het Style-pakket bedacht. Hiermee komt de X-klasse over treeplanken en een elektrisch te openen achterruit te beschikken. Op veiligheidsgebied profiteert de X-klasse van zaken als Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, Traffic Sign Assist en Trailer Stability Assist.

Mercedes-Benz richt zich met de X-klasse met name op de Zuid-Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse, Australische en Europese markt. De variant die in november in Europa op de markt verschijnt, ziet in Barcelona het levenslicht. De X-Klasse voor de Latijns-Amerikaanse markten zal vanaf 2018 gebouwd gaan worden in de Renault-fabriek in Cordoba, Argentinië.

Een Nederlandse vanafprijs is al bekend: € 38.480 exclusief BTW/BPM. Meer prijstechnische informatie volgt in een later stadium.