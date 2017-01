Slideshow

Mercedes-Benz warmt op voor gefacelifte GLA-klasse Bekende wijzigingen voor hoogpotige A-klasse

Mercedes-Benz heeft nagenoeg zijn complete A-klasse-familie opgefrist. De GLA-klasse ligt momenteel op de snijtafel en vandaag blikt Mercedes-Benz vooruit op het eindresultaat.

In 2015 maakten we tijdens het Goodwood Festival of Speed kennis met de gefacelifte A-klasse. De subtiele bijpuntsessie, bestaande uit nieuwe verlichting en opnieuw getekende bumpers, werd spoedig over CLA- en CLA-klasse Shooting Brake uitgestort. Nu is de GLA-klasse aan de beurt.

Wie de teaser aandachtig vergelijkt, ziet een vernieuwde voorbumper, lichtunits met een nieuwe indeling. In het interieur verwachten we uiteraard dezelfde nieuwe infotainment als in de A- en CLA-broers van deze GLA-klasse. Spoedig weten we meer, volgende week wordt de vernieuwde GLA-klasse naar voren geschoven.