Mercedes-Benz teaset concept voor Pebble Beach Nieuw Vision in beeld

Mercedes-Benz trekt tijdens het Concours d'Elegance in Pebble Beach het doek van een nieuw studiemodel. Vandaag krijgen we een nieuwe teaservideo te zien.

Vorige week plaatste Mercedes-Benz op Instagram een video waarin designbaas Gorden Wagener liet doorschemeren dat het merk tijdens het Concours d'Elegance in Pebble Beach, dat op 20 augustus zijn deuren opent, een nieuw studiemodel presenteert. Vandaag lanceert Mercedes-Benz een nieuwe video waarin de nieuweling voor het eerst gedeeltelijk is te zien.

De nieuwe 'Vision Concept', een officiële naam wordt later vrijgegeven, krijgt een lichtblauw gespoten koets en 'turbinewielen', maar dat is dan ook nagenoeg het enige dat over het uiterlijk van de auto wordt getoond. Verder gunt Mercedes-Benz de kijker een blik op het binnenste. Hier zien we twee stoelen en een dashboard dat behoorlijk futuristisch is vormgegeven maar wel is voorzien van de nodige retro-details.

Vorig laar liet Mercedes-Benz in Pebble Beach de Mercedes-Maybach Vision 6 zien. Mogelijkerwijs trekt Mercedes spoedig het vervolg van dat studiemodel uit de hoge hoed, al is ook goed mogelijk dat het merk met iets compleets anders het terrein van Pebble Beach betreedt. We wachten af.