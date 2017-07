Slideshow

Mercedes-Benz Sprinter opnieuw in beeld Nieuwe 'bus' ook als pick-up

Mercedes-Benz is natuurlijk niet alleen bezig met de vernieuwing van z’n personenauto-gamma, maar ook met nieuwe bedrijfswagens. De Sprinter moet er binnenkort aan geloven en is hier als pick-up in beeld.

De huidige Sprinter fungeert als basis voor de vorige Volkswagen Crafter, maar sinds de modelwissel van de Wolfsburgse variant is de innige relatie tussen beide voertuigen beëindigd. De Sprinter gaat op zichzelf verder. In hoeverre de auto die hier rondrijdt compleet nieuw is, is de vraag. De cabine lijkt grotendeels overeen te komen met die van het huidige model, maar de frontpartij is helemaal anders. Ook het dashboard gaat volledig op de schop.

Veel meer dan dat is er bij deze pick-up-versie niet te zien, want de achterzijde komt natuurlijk grotendeels overeen met die van alle andere bedrijfswagens met een losse laadbak. Later dit jaar krijgen we ongetwijfeld meer van de nieuwe Sprinter te zien.