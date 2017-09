Slideshow

Mercedes-Benz schetst nieuwe Sprinter In eerste helft van 2018 op de markt

Mercedes-Benz heeft een tekening losgelaten waarop zijn grootste besteller in een nieuwe jas te zien is. Deze hagelnieuwe Sprinter moet in de eerste helft van volgend jaar op de markt komen.

Mercedes-Benz laat weten dat het in de eerste helft van volgend jaar een volledig nieuwe Sprinter presenteert. Mercedes lijkt de truc te herhalen die het in 2014 op de V-klasse toepaste. Die modelserie ging in dat jaar een nieuwe generatie in en werd op designtechnisch vlak naar een hoger plan getild dan z'n voorganger. Ook de nieuwe Sprinter lijkt een designtaal te krijgen waarmee het model zich direct als Mercedes-Benz weet te identificeren. In grote lijnen doet het ontwerp denken aan dat van de vorig jaar gepresenteerde adVANce Concept.

Net als nu het geval is wordt de Sprinter straks weer in het Duitse Dusseldorf en Ludwigsfelde gebouwd. Straks loopt de Sprinter ook in het Amerikaanse North Charleston van de band.

De eerste generatie Sprinter werd tussen tussen 1995 en 2006 verkocht. De huidige Sprinter staat sinds 2006 in de prijslijsten en is daarmee ook bijna op dezelfde respectabele leeftijd als zijn voorganger. In 2013 werd het model nog een keer aangescherpt. De voorheen op de Sprinter gebaseerde Volkswagen Crafter is na zijn recente generatiewissel op eigen benen gaan staan.