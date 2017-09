Slideshow

Mercedes-Benz S-klasse Coupé en Cabrio gefacelift Nieuwe 4,0-liter biturbo V8 voor S63 AMG

Mercedes-Benz gaf de S-klasse Limousine eerder al een facelift. Vandaag zijn de S-klasse Cabriolet én de S-klasse Coupé aan de beurt! De facelift is met name op motorenvlak ingrijpender dan je zou verwachten.

Mercedes' huidige S-klasse verscheen in 2013 in sedanvorm op de markt en werd eerder dit jaar opgewaardeerd. Derivaten S-klasse Coupé en S-klasse Cabriolet verschenen in respectievelijk 2014 en 2016 ten tonele, maar dat maakt voor de planning in Stuttgart niets uit: ook dit duo is nu gefacelift en beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA van Frankfurt.

Mercedes-Benz geeft het tweetal een frisse voorzijde mee waarin een nieuwe voorbumper is geplaatst. De sideskirts zijn herzien en aan de achterzijde monteert Mercedes een nieuwe diffuser in de achterbumper, een exemplaar waar we aan weerszijden nieuwe uitlaateindstukken vinden. De exemplaren van alle versies zijn nu opgesplitst en lijken sterk op de exemplaren achterop S-klasses met een V12 in het vooronder. Het AMG Line-pakket is tevens herzien. S-klasses met dit pakket krijgen sportievere bumpers mee, bumpers die van chromen strips zijn voorzien.

We blijven nog even bij het uiterlijk, want Mercedes-Benz vernieuwt namelijk de volledige verlichting. OLED-achterlichten zijn voortaan standaard op elke S-klasse Coupé en Cabriolet. De units bestaan elk uit 33 flinterdunne OLED's waarmee allerhande vormen en patronen te maken zijn. De verlichting aan de voorzijde is - net als eerder bij de sedanversie - vervangen door nieuwe ledlampen. De uiterlijke wijzigingen worden afgerond door twee nieuwe soorten lichtmetalen wielen die bij het AMG Line-pakket horen.

In het interieur profiteren ook deze S-derivaten van de Wide Cockpit, een breder instrumentarium dat uit twee 12,3-inch metende schermen bestaat. Eerder zagen we dat al bij de E-klasse. De digitale gadgetwinkel kan middels aanraakgevoelige knoppen op het stuur bediend worden. Ook de cruise control laat zich voortaan middels knoppen op het stuur aansturen. Het infotainmentsysteem laat zich overigens ook bedienen met het op de middentunnel geplaatste touchpad of met de stem. Vanaf heden kun je ook zaken als verlichting en klimaatregeling met je stemgeluid aansturen. Uiteraard brengt Mercedes-Benz nieuwe kleur- en materiaalcombinaties naar de optielijst.

Net als de S-klasse sedan die dit tweetal voorging, voorziet Mercedes-Benz de Coupé en Cabriolet ook van Energizing Comfort Control, een systeem waarin de instellingen van zaken als klimaatregeling, stoelmassage, de sfeerverlichting en parfumering aan elkaar gelinkt zijn en in bepaalde ropgramma's gezet kunnen worden. Ieder programma, duurt tien minuten en wordt begeleid met passende muziek.

Mercedes-Benz herziet tevens de assistentiesystemen van het tweetal. De S-klasse Cabriolet en Coupé moeten in staat zijn zich op een vloeiender manier door het verkeer te bewegen. Tevens zijn de camera's die bij Magic Body Control horen, verbeterd. Het systeem ziet nu scherp bij snelheden tot 180 km/h

Motoren

Mercedes-Benz maakt van de facelift gebruik om de internationale motorenlijst te herzien. De Coupé was als S400 leverbaar, al gaat die 367 pk sterke 'instapper' met V6 voortaan als S450 door het leven, net als voorheen met 4Matic-aandrijving. Een nieuwe 'zeil'-functie laat de auto bij lage belasting en op snelheid stationair draaien. Nieuw is de 9G-Tronic-transmissie die aan het blok gekoppeld wordt, voorheen was het een exemplaar met zeven verzetten. Groter is de wijziging bij de S500. Deze verdwijnt namelijk bij zowel de Cabriolet als de Coupé van de bestellijst. De S560 keert ervoor in de plaats, een 4,0-liter biturbo V8 die gerelateerd is aan het blok in de S63 AMG. Het blok levert in de S560 - overigens een bekende naam, denk aan de 560 SEC - 469 pk en 700 Nm koppel. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in zowel de Cabriolet als de Coupé in 4,6 tellen achter de rug. Deze S560 Coupé is optioneel met 4Matic te krijgen, de Cabriolet niet. Volgens Mercedes-Benz verbruikt deze V8, die over actieve cilinderuitschakeling beschikt, zo'n 8 procent minder dan het blok in de S500.

AMG-beesten

Net als voorheen zijn ook weer S63 en S65 AMG-versies leverbaar. Wat uiterlijk betreft zijn de herziene versies te herkennen aan de nieuwe Panamericana-grille, een exemplaar dat eerder al op de vernieuwde AMG GT's werd gemonteerd. Ook de bumpers rondom zijn vernieuwd en Mercedes-AMG lijkt rijkelijker met chroom te strooien.

Net als bij de S560 het geval is wordt ook de 4,0-liter grote V8 van de S63's voortaan gekoppeld aan een negentrapstransmissie in plaats van een exemplaar met zeven versnellingen. Inderdaad, een 4.0 V8. De 5,5-liter grote V8 keert dus niet meer terug naar de S63. Ondanks dat het blok minder inhoud heeft, levert hij met 612 pk 27 paarden meer dan z'n 585 pk sterke voorganger. De S65 blijft gekoppeld aan de AMG Speedshift TCT 7G-transmissie en zijn 6,0-liter grote V12 blijft 630 pk en 1.000 (!) Nm sterk. De S63 4Matic (Coupé) wist de 100 km/h met een tijd van 3,9 tellen al eerder te bereiken dan z'n S65-broer. De vernieuwd S63 rent nu in slechts 3,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h.