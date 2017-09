Slideshow

Mercedes-Benz opent orderboeken voor EQ SUV Noren kunnen eerste EQ al reserveren

Mercedes-Benz heeft de orderboeken geopend voor de eerste auto van het EQ-label. De productieversie van de elektrische cross-over moet nog onthuld worden, maar in Noorwegen kan men al een reservering plaatsen.

Hoewel de volledig elektrische cross-over van Mercedes alleen nog in de vorm van de vorig jaar gepresenteerde Generation EQ Concept bestaat, kunnen de Noren al een optie op de auto nemen. Het productiemodel moet in 2019 op de markt komen. Op de Noorse website van Mercedes-Benz is te lezen dat men een aanbetaling van omgerekend € 2.139 kan doen om er als de kippen bij te zijn wanneer de auto leverbaar wordt.



De Generation EQ concept-auto heeft twee elektromotoren die samen 400 pk op de wielen zetten. De actieradius bedraagt volgens Mercedes 500 km. Volgens Mercedes moet het in de niet al te verre toekomst bovendien mogelijk zijn om een auto als deze binnen vijf minuten laden van 100 km extra actieradius te voorzien.



Toekomst EQ-label



Vorige week onthulde Mercedes-Benz tijdens de IAA in Frankfurt nóg een concept-auto die onder het elektrische label valt. De EQA Concept, zoals die heet, is een voorbode op een volledig elektrische compacte hatchback die omstreeks 2020 op de markt komt. Mercedes-Benz wil in 2025 tien volledig elektrische auto's in zijn gamma hebben, die allemaal onder het EQ-label vallen.