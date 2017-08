Slideshow

Mercedes-Benz kondigt 'grote verrassing' aan Onthulling mogelijk in Pebble Beach

Mercedes-Benz is een teasercampagne gestart voor 'iets nieuws'. Wat we precies verwachten moeten, is nog verre van helder.

Mercedes-Benz zet Instagram in om iets nieuws aan te kondigen. Het merk spreekt zelf van de komst van "[...] een grote verrassing."

We zien een video waarin designhoofd Gorden Wagener schetsen laat zien van de in 2015 getoonde IAA Concept. Vorig laar liet Mercedes-Benz in Pebble Beach de Mercedes-Maybach Vision 6 zien. Mogelijkerwijs trekt Mercedes spoedig het vervolg van dat studiemodel uit de hoge hoed, al is ook goed mogelijk dat het merk met iets compleets anders op de proppen komt. Wat de denken bijvoorbeeld van een volledig nieuwe SL-klasse? Voorlopig kunnen we niets anders dan afwachten.