Mercedes-Benz gunt blik in designcentrum Concepts in de maak

Onlangs presenteerde Mercedes-Benz de designtaal die onder meer op de toekomstige A-klasse terug gaat komen. Daarbij gunde het merk de wereld ook een kijkje in z’n designstudio, dat vol raadselachige prototypes staat.

Bij het evenement dat de presentatie van de nieuwe designtaal omlijstte, gaf Mercedes ook de bijgevoegde foto's vrij. Of de getoonde concept-cars en schaalmodellen daadwerkelijk nieuws bevatten is zeer de vraag, want het zou best kunnen zijn dat het hier om oudere beelden gaat. Wel is duidelijk dat er een aantal voorbodes te zien zijn van een hypercar, een autosoort waar Mercedes daadwerkelijk aan bezig is. De getoonde modellen komen echter niet overeen met de teasers die het merk eerder al dan niet vrijwillig vrijgaf, wat de indruk versterkt dat het hier om eerdere ontwerpvoorstellen gaat. Ook is er een rood model zichtbaar dat overeenkomsten vertoont met de Vision Mercedes-Maybach 6. Behalve de kleur komt het weelderige karakter net als bij die concept-car tot uiting in de klassieke grille.

Behalve de extreem ogende sportievelingen en de 'Maybach wordt er op de beelden gewerkt aan een levensgroot kleimodel van een GLA-achtige cross-over. De auto lijkt op de G-Code concept uit 2014, wat opnieuw bevestigt dat het hier om oude beelden gaat. Weinig relevant dus, maar evengoed leuk om te zien waar ze in Stuttgard mee bezig zijn!