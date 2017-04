Slideshow

Mercedes-Benz Concept A Sedan in beeld gebracht Voorbode nieuwe compacte sedan naar Shanghai

Mercedes-Benz is voornemens groot uit te pakken in Shanghai. Enkele dagen na de onthulling van de daadwerkelijke concept-car, krijgen we een teaservideo van de Concept A Sedan te zien.

Enkele jaren geleden speelden primeurs op Chineze beurzen voor ons West-Europeanen slechts een marginale rol. Veelal ging het om nieuwe modellen, of voorproefjes op nieuwe modellen, die de Chinese landsgrenzen slechts zelden zouden verlaten. Anno 2017 liggen de zaken anders. Autofabrikanten zetten het immense land steeds vaker bovenaan de prioriteitenlijst. Mercedes-Benz stelt deze week tijdens Auto Shanghai zijn gefacelifte topmodel, de S-klasse aan de wereld voor, maar ook van de lagere rangen van Mercedes-Benz krijgen we nieuws voorgeschoteld. Mercedes neemt de Concept A Sedan mee naar China, een auto die nu in een teaservideo zich voor het eerst laat zien.

Wat Mercedes-Benz met de Concept A Sedan van plan is, is nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dan de auto vooruitblikt op een nieuwe sedan die meer 'sedanachtig' is dan de gelikt vormgegeven CLA-klasse. Een tweede en wellicht meer voor de hand liggende mogelijkheid is dat Mercedes-Benz hier simpelweg vooruitblikt op een nieuwe generatie CLA-klasse. Daarmee zou het direct een eerste hint zijn naar de designtaal die we straks op de gehele A-klasse-familie terug zullen zien. Met name de achterzijde (foto X), wijst in zekere zin op de CLA-klasse. De voorzijde, voor zover we er iets aan kunnen zien, doet enigszins denken aan die van de AMG GT Concept die eerder dit jaar in Genève werd gepresenteerd. In grote lijnen zien we ook het design-sculptuur terug dat in de eerste maand van dit jaar werd onthuld.

Nog even geduld, over enkele dagen weten we meer!