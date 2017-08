Slideshow

Mercedes-AMG op pad met mysterieuze GT R Eerste levensteken van de GT Black Series?

Mercedes-AMG voert iets in zijn schild. De heren en dames in Affalterbach stuurden deze licht gecamoufleerde GT R de straat op. Het zou zomaar kunnen dat het testwerk voor de nóg krachtiger Black Series is begonnen.

Op het eerste gezicht zien we hier simpelweg de GT R rijden. Zelfs de kleur is kenmerkend voor de momenteel krachtigste straatlegale Mercedes-AMG GT. Tape op de dorpels en de gecamoufleerde achterklep maakt echter duidelijk dat het om iets speciaals gaat. Zoals gezegd spant de GT R momenteel de kroon, maar een soortgelijke testauto kan duiden op een nóg krachtiger versie. In dat geval komt de naam Black Series om de hoek, traditiegetrouw de overtreffende trap bij AMG.

Alweer driekwart jaar geleden wist AMG's CEO Tobias Meurs namelijk te melden dat er nog wel een krachtiger variant van de sportcoupé mogelijk was. De normaal 585 pk sterke 4,0-liter biturbo-V8 van de GT R weet in de Mercedes-AMG E 63 S namelijk al 612 pk te leveren. De topman zei dat er voor een GT Black Series meer nodig zou zijn dan de motorupgrade, want onder andere de aerodynamica moet dan ook tegen het licht worden gehouden. Deze testauto kan erop duiden dat men daar nu dus mee bezig is.



Een andere theorie is dat het gaat om een straatlegale versie van de op handen zijnde GT4. Dat is een oorspronkelijk alleen voor het circuit bedoelde versie, waar we eind vorig jaar de eerste informatie over kregen. De GT4 heeft een 510 pk sterke versie van de V8 onder de kap en is extra licht. Het feit dat de testauto van deze foto's geen centraal geplaatste uitlaat heeft, maar net als de GT4 de uitlaten meer op de hoek heeft zitten, zou kunnen verraden dat hij daaraan verwant is. We wachten het voorlopig nog even verder af.