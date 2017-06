Slideshow

Mercedes-AMG 'GT4' over de Ring gejaagd Angstzweet in Zuffenhausen

Mercedes-AMG koos de beursvloer van Genève dit jaar uit als podium om de GT Concept te presenteren. Vandaag is de vierdeurs AMG GT voor de tweede keer voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen.

In maart gaf Mercedes-AMG met de GT Concept een overduidelijke hint: de AMG GT krijgt op termijn gezelschap van een variant met twee portieren extra. Wie snel kijkt, zou kunnen denken dat hier de opvolger van de CLS-klasse op zijn falie krijgt, maar niets is minder waar. Deze nieuwe spierbundel is minder gestrekt dan de CLS-vervanger, heeft een minder hoge achterruit en bredere achterlichten.

De vierdeursversie van de AMG GT, die in de media al GT4 wordt genoemd, is Mercedes' antwoord op de Porsche Panamera. De eerder dit jaar getoonde concept-car had een hybride aandrijflijn waarbij een 4,0-liter biturbo-V8 bijval kreeg van een elektromotor. Het totaalvermogen lag op een asfaltvergruizende 805 pk. Als dat een voorbode is van de prestaties van deze vierdeurs sporter kunnen de heren en dames in Zuffenhausen zich zorgen gaan maken.

Het is niet ondenkbaar dat de productieversie al tijdens de IAA van Frankfurt in september wordt getoond, al is Mercedes-Benz ook voornemens om zijn hypercar daar te presenteren. Voorlopig kunnen we alleen maar afwachten.