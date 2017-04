Slideshow

Mercedes-AMG GLC 63 en GLC Coupé 63 zijn los Krachtkuur voor SUV-duo!

In New York beleven de Mercedes-AMG GLC en GLC Coupé hun pubieksdebuut als 63 AMG. Gelukkig kunnen we het tweetal nu al online bewonderen.

De GLC-klasse en diens broer met aflopende daklijn GLC Coupé kennen we in de vorm van de Mercedes-AMG 43-versies al als sportieve inzendingen in de line-up van Mercedes-Benz. We wisten al dat er volwaardige AMG 63-uitvoeringen aan zaten te komen, krachtpatsers die vandaan digitaal zijn gepresenteerd.

Waar de reeds gelanceerde AMG 43-uitvoeringen een 367 pk en 520 Nm sterke 3,0-liter grote biturbo V6 als kloppend hart hebben, is de bekende en in twee smaken leverbare 4,0-liter grote biturbo V8 in de GLC 63 AMG's goed voor minimaal 476 pk en 650 Nm koppel. Wie de 63 S-versie neemt, wordt getrakteerd op 510 pk en 700 Nm koppel. De reguliere GLC 63 is in staat om in 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De 63 S-versies doen er slechts 3,8 seconden over. De topsnelheid van beide uitvoeringen is elektronisch begrensd op 250 km/h.

Schakelen gaat in beide gevallen met een negentraps AMG Speedshift MCT-transmissie. 4Matic+ vierwielaandrijving is uiteraard ook aanwezig. In New York beleven de krachtpatsers hun debuut. Spoedig volgt meer informatie voor de Nederlandse markt.