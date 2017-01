Slideshow

Mercedes-AMG gaat op den duur voor hybriden 'Vanaf 2020 zeker hybride AMG's'

Mercedes-AMG heeft bevestigd dat het hybride en volledig elektrische aandrijflijnen gaat gebruiken in meerdere toekomstige modellen.

De CEO van Mercedes-AMG, Tobias Moers, bevestigde dat aan Motor Authority. Moers gaf als reden dat de techniek zorgt voor meer kracht en dat het tegelijk gunstiger is voor het verbruik. Dat wisten we natuurlijk al, maar tot op heden ging Mercedes-AMG nog niet mee in de trend van hybride sportauto's. Wel stomen ze momenteel al een hybride hypercar klaar in de vorm van de Project One, maar die is niet bedoeld voor serieproductie. Precieze prestatiecijfers zijn nog niet opgegeven, maar de auto maakt gebruik van een 1,6-liter V6 die elektrisch ondersteund wordt. Het vermogen zou meer dan 1.000 pk bedragen.



Binnen welke termijn we precies voor eerst hybride-techniek of zelfs een volledig elektrische aandrijflijn kunnen aantreffen in een straatlegale Mercedes-AMG, laat Moers achterwege. Wel meldt hij dat we na 2020 er wel op kunnen rekenen. Voordat dat zover is, verwachten we dat Mercedes-AMG in maart in Genève mogelijk het doek trekt van de extreme hybride hypercar.