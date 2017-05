Slideshow

Mercedes-AMG C63 Coupé profiteert van facelift Camouflage bedekt subtiele wijzigingen

Er staat een lichte facelift voor de Mercedes-Benz C-Klasse te wachten. Ook de Coupé brengt een bezoekje aan de ontwerpafdeling, zo blijkt uit deze foto's van een licht beplakte C 63 Coupé.

De huidige Mercedes C-Klasse is sinds eind 2013 onder ons en mag daarom volgens de heren en dames uit Stuttgart wel weer even opgefrist worden. Hoewel de Coupé pas anderhalf jaar later aan de wereld werd getoond, profiteert die ook gelijk van de facelift. Aan de sportieve topversie de eer om de wijzigingen - gedeeltelijk - te etaleren.



Net als bij de regulier C-Klasse zien we iets anders ingedeelde koplampen. De camouflage op de voor- en achterbumper wijzen erop dat ook daar het één en ander verandert. Aan de voorkant is al duidelijk te zien dat de luchtinlaten iets scherper van vorm worden dan we van de huidige C 63 gewend zijn. Het zou ons niet verbazen als we in september tijdens de IAA in Frankfurt de geüpdate C-Klasse Coupé volledig te zien krijgen.