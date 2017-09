Slideshow

Mercedes 450 SEL Spaanse Koning onder de hamer Monsterlijke V8 én Spaanse vlaggetjes

De 39 jaar oude gepantserde Mercedes 450 SEL van voormalig Spaanse koning Juan Carlos wordt geveild. De 5 meter lange Mercedes begeleidde de Koning en zijn vrouw, koningin Sofia, tijdens hun officiële bezoeken.

Om de veiligheid van de Koning te garanderen is de auto volledig bekleed met kogelvrij pantser. De auto weegt daardoor dan ook meer dan 2.000 kilo. Leuk detail is dat de auto nog altijd is voorzien van de originele Spaanse vlaggen en een sirene. Veiler Catawiki verwacht dat de auto ongeveer € 50.000 kan opbrengen.

Dat de Mercedes geen gewone auto is blijkt wel uit het feit uit dat de auto voor die tijd een enorme motor had. "Het betreft een 6,9-liter V8, met een vermogen van 225 pk, waardoor deze auto 210 km/u kan bereiken en accelereert van 0 tot 100 km/u in 9,3 seconden. Voor een auto uit die tijd en met dit gewicht een hele prestatie.' aldus Sander Houdel, oldtimerexpert bij Catawiki.

Koninklijke auto's

Volgens de veilingsite is er echt een markt voor auto's die in het bezit zijn geweest van leden van het Koninklijk huis. Zo werd vorig jaar de Aston Martin van prins Philip van Engeland geveild voor meer dan € 500.000 en ook een Ferrari die bezit is geweest van onze eigen Prins Bernhard wisselde een aantal jaren gelden voor meer dan € 350.000 van eigenaar.