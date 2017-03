Slideshow

Mercedes 300 SL Roadster blaast 60 kaarsjes uit Open versie van legendarische Gullwing viert feest!

Vorige week zetten we nog de Porsche 928 in het zonnetje, vanwege zijn veertigste verjaardag. Een andere, minstens zo legendarische auto bereikt ook een mijlpaal: de Mercedes-Benz 300 SL Roadster is zestig geworden!

Met de Mercedes-Benz 300 SL lieten de Duitsers zien dat er weer iets moois kon opbloeien uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. In 1954 bracht het merk de straatversie van de 300 SL uit, met de legendarische vleugeldeuren. De auto dankte daaraan zijn bijnaam 'Gullwing'. Met maximaal 222 pk vermogen uit een 3,0-liter zescilinder - met directe brandstofinjectie (!) - zette de 300 SL voor die tijd bloedstollende prestaties neer. De auto wist snelheden tot 260 km/h te halen.



In 1957 onthulde Mercedes tijdens de Autosalon van Genève de Roadster, die het stokje overnam van de Gullwing. Dat was niet simpelweg een kwestie van het dak eraf en rijden maar. De vleugeldeuren van de 300 SL zaten er namelijk niet zonder reden: het frame van de auto maakte conventionele deuren met een fatsoenlijke instap vrijwel onmogelijk. Voor de Roadster moest de 300 SL onderhuids dus ook flink worden aangepast, omdat de open versie uiteraard geen vleugeldeuren kon krijgen. Dat resulteerde in wat meer gewicht, maar volgens tests uit die tijd was het rijgedrag minstens zo goed als dat van de coupé.

Bij de introductie was er alleen nog een softtop voor de Roadster beschikbaar, maar een jaar later volgde ook een hardtop. In 1961 werd het onderstel nog eens tegen het licht gehouden en kreeg de auto voor én achter schijfremmen. Uiteindelijk hield de beeldschone cabriolet het daarmee nog tot eind 1963 vol, toen het laatste en 1.858e exemplaar van de band liep. Tegenwoordig heb je meestal aan minder dan € 1 miljoen niet genoeg voor een 300 SL Roadster. Een eigentijds alternatief is er binnenkort in de vorm van de Mercedes-AMG GT Roadster.