Slideshow

Mensen vaker en langer in de file Filezwaarte drie procent toegenomen

Automobilisten stonden in het eerste kwartaal van dit jaar vaker en langer in de file dan in dezelfde periode vorig jaar. De filezwaarte - de lengte keer de duur van de file - nam volgens de ANWB ten opzichte van 2016 met 3 procent toe.

De drukte in de ochtendspits was vergelijkbaar met die van vorig jaar, maar in de avondspits was het duidelijk drukker met een toename van 8 procent. "Uit de cijfers blijkt dat op alle wegen de totale reistijd in minuten met 20 procent is toegenomen. Vooral op de wegen in de provincie Noord-Brabant waren automobilisten de afgelopen 3 maanden veel langer onderweg dan vorig jaar'', aldus de ANWB.

In de ochtendspits zijn de grootste knelpunten de A27 Almere richting Utrecht, tussen Hilversum en Bilthoven en de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Klaverpolder. In de avondspits is het vooral aansluiten op de A27 Utrecht richting Breda, bij de afrit Noordeloos. Ook is het druk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen het knooppunt Eemnes en Soest.