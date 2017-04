Slideshow

Meest actieve flitspaal staat in Hilversum Flitspaal levert 710 euro per uur op

De flitspaal die het meeste geld in het laatje van de gemeente of het Rijk brengt, staat in Hilversum. Om precies te zijn: aan het Oostereind, meldt de dataredactie van KRO-NCRV op basis van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau.

De "lucratieve flitspaal'' leverde vorig jaar gemiddeld 710 euro per uur op, wat neerkomt op bijna twaalf boetes per uur. Elke vijf minuten was het raak: 102.966 boetes ter waarde van 6.237.365 euro.

In de top drie van 'gevaarlijk actieve' flitspalen staan verder die aan de Henegouwerweg in Waddinxveen (bijna 45.000 boetes) en de paal aan de Prinses Beatrixlaan in Delft (bijna 42.000 overtredingen).

De 632 flitspalen in Nederland kostten weggebruikers vorig jaar bijna 274 miljoen euro. Dat is een stijging ten opzichte van 2015, toen 603 flitspalen nog 218 miljoen euro ophaalden. Het gaat hierbij om zowel snelheidsflitsers als camera's die flitsen voor rijden door rood licht.