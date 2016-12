Slideshow

Meer meldingen van autobranden in 2016 10 procent meer meldingen dan in 2015

Dit jaar is vaker melding gemaakt van een autobrand. Dat meldt NOS op basis van gegevens van Alarmeringen.nl.

Waar er volgens NOS in 2015 5.500 keer melding werd gemaakt van autobrand, ligt dat aantal dit jaar op iets meer dan 6.000 stuks. Een opvallend gegeven, daar het aantal meldingen van autobranden de laatste jaren juist afgenomen was. 1 januari 2016 was een uitschieter, toen werd ruim vier keer zovaak melding van een autobrand gemaakt als gemiddeld, terwijl er op Nieuwjaarsdag in 2015 zes keer zoveel meldingen binnenkwamen.

Deskundigen melden aan NOS dat er nauwelijks kans is dat een auto spontaan in brand vliegt, wat betekent dat de verklaring in het gestegen aantal autobranden te vinden moet zijn in het vaker voorkomen van brandstichting. Ongeveer een derde van de meldingen werd tussen 00:00 en 06:00 gemaakt.