Slideshow

Meer foto's nieuwe Opel Corsa Nu ook interieur te zien!

We weten het: deze Corsa heb je eerder gezien. Inmiddels heeft onze spionagefotograaf echter niet alleen beelden van de buitenkant bemachtigd, maar kan hij ook het interieur laten zien. Tijd voor een tweede blik!

De exterieurfoto's die je hier ziet, zijn al eerder op deze site voorbijgekomen. Daarop is te zien dat de nieuwe Corsa een relatief groot vijfdeurs koetswerk krijgt. De koplampen krijgen net als bij de Insignia een hoog plekje in het front en de auto als geheel zal – opnieuw net als die grote broer – strakker gelijnd zijn dan nu het geval is. Deze generatie is een belangrijke stap in het leven van de compacte Opel: waar de huidige generatie een doorontwikkeling is van de vorige Corsa, gaat het hier om een compleet nieuw model.

Het grote nieuws van vandaag is echter het beeld van de binnenzijde. Dat bewijst dat ook een dashboard prima te camoufleren is, maar toch is er al het nodige te zien. Zo krijgt de simpel vormgegeven, maar uitgebreide (temperatuurmeter!) klokkenwinkel een behuizing die aan weerszijden ver naar voren komt. Daardoor ontstaat het beeld dat de twee klokken naar elkaar zijn gericht. Ook het centrale scherm springt in het oog, en zal net als bij de rest van het Opel-gamma onderdak bieden aan het Intellilink-systeem van de Duitsers. Ook de pianolak-afwerking die hier en daar doorschemert, is een herkenbaar onderdeel voor Opel-rijders.

De overname van Opel door PSA staat de ontwikkeling van deze Corsa overigens niet in de weg. De opvolger van 'Corsa MPV' Meriva, de onlangs onthulde Crossland X, is al in samenwerking met de Fransen ontwikkeld. Voor de Corsa geldt dat niet. In de loop van dit jaar krijgen we ongetwijfeld steeds meer van de compacte Opel te zien.