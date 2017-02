Slideshow

'Meer autofabrikanten schuldig aan sjoemelen' 'EU-lidstaten medeverantwoordelijk'

Gisteren werd bekend dat Eurocommissaris Bienkowska het niet eens is met de manier waarop de auto-industrie wegkomt met Dieselgate. Ze heeft het dan niet alleen over Volkswagen: uit een onderzoeksrapport blijkt dat veel meer merken zich volgens de EU-commissie schuldig maken aan gesjoemel.

Het rapport van de Groenen, dat door EenVandaag online is gezet, stelt dat ook auto's van FCA, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Renault-Nissan, Opel en Volvo niet slagen voor een aangepaste NEDC-test. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de wettelijk voorgeschreven NEDC-cyclus, maar wordt er telkens één aspect aangepast. Door bijvoorbeeld het openen van een deur of raam tijdens de test, kan de software in deze gevallen al om de tuin worden geleid. Auto's waarbij de test op deze manier werd uitgevoerd, weken in veel gevallen sterk af van hun officiële uitstootcijfers.

Soms toegestaan

Overigens betekent dat niet automatisch dat de genoemde merken zich volgens de officiele lezing schuldig maken aan sjoemelen. Volgens de Europese wetgeving zijn systemen die uitstootbeperkende functies onder sommige omstandigheden tijdelijk uitschakelen, toegestaan als ze dienen om de motor te beschermen. Onder meer Opel wist eerder dankzij deze regels onder sancties uit te komen. Sinds het uitbreken van Dieselgate bij Volkswagen raken regelmatig merken in opspraak op dit onderwerp, maar bij geen van de concerns is het tot noch toe tot een schandaal van Volkswagen-proporties gekomen.

Lidstaten verantwoordelijk

Naar aanleiding van het naar buiten gekomen rapport schoot eurocommissaris Bienkowska gisteren uit haar slof. Zij stelt dat niet alleen de autoproducenten verantwoordelijk zijn voor het stevig uit de hand gelopen uitstootschandaal, maar ook de EU-lidstaten zelf. Bienkowska begon in december een juridische procedure tegen zeven EU-landen, waaronder Duitsland en Groot-Brittannië, omdat zij de milieuregels niet naleven.



Voorbeeld: VS

Volgens het AD is de onderzoekscommissie van mening dat Europa minstens zo streng moet optreden als de Verenigde Staten. D66-europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy vertelt tegenover die krant: ";Als Volkswagen zijn 8 miljoen Europese klanten ook een schadevergoeding van 5.000 dollar per persoon zou moeten betalen, is de kas leeg. Nu komt de producent wel erg makkelijk weg. De Duitse minister Dobrindt vindt het terugroepen van de auto's al voldoende straf." Hij is het overigens niet eens met de manier waarop Bienkowska aan de bel trekt: ";Natuurlijk is het ongekend dat industrie en lidstaten doen alsof er niets is gebeurd. Maar dat een verantwoordelijk commissaris zelf ongevraagd die conclusie trekt, is ronduit verbijsterend."