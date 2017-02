Slideshow

McLaren's nieuwe Super Series in actie 650S-opvolger helemaal los in video

McLaren deelt vandaag een video met de wereld waarin we de nieuwe generatie van de Super Series in actie zien!

De opvolger van de McLaren 650S laat stukje bij beetje meer van zich zien. Het nieuwe hoofdstuk voor de Super Series van McLaren luistert mogelijk naar de naam 720S. Een maand geleden zagen we de auto voor het eerst zonder camouflage. Daarna wist het Britse merk ons te melden dat de auto over het zogenoemde Proactive Chassis Control beschikt, waarmee de 650S-opvolger nog beter zijn mannetje moet staan in bochten. Het laatste nieuws was dat de V8 uit de 650 behouden blijft, maar groeit naar een cilinderinhoud van 4,0-liter. Met een vermogen van richting de 700 pk is de auto goed voor een 0-200 km/h-sprint die slechts 7,8 seconden in beslag neemt.



Allemaal prachtige cijfers op papier, maar nu kunnen we de auto eindelijk bewegend in actie zien. Daarbij krijgen we overigens nog wat nieuwe informatie: de auto staat onder ideale omstandigheden vanuit een snelheid van 200 km/h in 4,6 seconden weer stil. In Genève gaat het doek officieel van de auto.