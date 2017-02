Slideshow

McLaren licht Chassis Control van nieuweling toe Met 'Variable Drift Control'

McLaren laat geregeld kleine stukjes informatie los over de nieuwe auto in de zogenaamde Super Series. De 650S-opvolger belooft nóg sneller de bocht om te kunnen dankzij het slimmere Proactive Chassis Control.

Het begon allemaal met foto's van een nagenoeg ongecamoufleerd exemplaar van McLarens nieuwe supercar, maar onlangs kwam het merk zelf met informatie over de aerodynamica van de auto. De Britse sportieveling krijgt een vernieuwde versie van het Proactive Chassis Control-systeem mee, waarmee de bestuurder de auto door de instellingen aan te passen volledig naar zijn hand zou kunnen zetten. Het systeem krijgt op de auto die naar verluidt 720S gaat heten, twaalf sensoren meer mee dan op de 650S het geval is. Daarmee worden de omstandigheden op de weg in de gaten gehouden en wordt de demping van de auto aan de omstandigheden aangepast, meldt McLaren.

Onder het rijden bestaat de keuze straks uit Comfort, Sport of Track. Daarnaast is er een nieuwe optie: Variable Drift Control. Volgens McLaren is die stand er voor ";nog meer betrokkenheid van de bestuurder die alles uit de dynamische mogelijkheden van de tweede generatie Super Series wil halen", maar het 'drift' in de naam laat weinig twijfel bestaan over het werkelijke doel. Door in deze modus over het scherm te 'swypen', kan de mate van ingrijpen van het stabiliteitssysteem worden ingesteld.

