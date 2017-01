Slideshow

McLaren en BMW slaan handen ineen Samenwerking op het gebied van motoren

McLaren gaat samenwerken met BMW aan technologie die motoren efficiënter moet maken.

Het doel is om motoren te ontwikkelen die in verhouding krachtiger zijn en tegelijk minder CO2 uitstoten. Daarbij gaat McLaren dus samenwerken met BMW en de te ontwikkelen technologie zal voor beide merken bestemd zijn. Andere betrokkenen bij het samenwerkingsverband zijn Ricardo, dat momenteel al motoren bouwt voor McLaren, Grainger & Worral, dat zorgt voor de technologie die nodig is voor het gieten van de blokken, en Lentus Composites, dat zich specialiseert in composietmaterialen.



In gesprek met het Britse Autocar vertelt McLaren dat de technologie toegepast moet worden vanaf 2020. Daarbij benadrukt het merk dat ze nog steeds los van BMW motoren zullen bouwen, maar dat de technologie die voortvloeit uit de samenwerking in motoren van beide fabrikanten gebruikt gaat worden. Er wordt in totaal omgerekend € 32,5 miljoen in het project gestoken. De helft daarvan is afkomstig van een Britse overheidssubsidie. Welk aandeel de betrokken bedrijven hebben, wordt niet gemeld.