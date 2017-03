Slideshow

McLaren 720S voortijdig in beeld Oeps... toch al helemaal!

McLarens 650S-opvolger wordt pas over een week wereldkundig gemaakt, maar nu lijkt de ongetwijfeld lang overdachte teasercampagne naar dat moment te zijn onderbroken. Deze foto laat niet alleen zien hoe de auto er uitziet, maar bevestigt ook de naam: 720S.

McLaren heeft ongetwijfeld nog de nodige teasers voor ons in petto. In de afgelopen periode kregen we steeds meer van de nieuweling in de 'Super Series' te zien, waarbij behalve een afbeelding van een detail veelal ook informatie werd vrijgegeven.

De foto die we op Jalopnik vonden, schijnt afkomstig te zijn van persbureau Bloomberg. De hoek waaronder de auto is gefotografeerd, is niet alledaags en de voorzijde is natuurlijk niet te zien, maar toch geeft de 720S hier al heel wat over zijn vormgeving prijs. Ook over de naam '720S', die eerder wel werd gefluisterd maar nog niet is bevestigd, wordt alle twijfel weggenomen. Het getal 720 komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar zegt veel over het vermogen van de 4,0-liter V8 onder dat fraai gewelfde achterdek.