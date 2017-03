Slideshow

McLaren 720S nu al aangepakt door MSO Personalisatie-afdeling toont 'Velocity'

De McLaren 720S is pas net op ons netvlies beland, of McLaren's eigen MSO laat al zien wat ermee gedaan kan worden.

De Velocity, zoals MSO de door hun onder handen genomen 720S noemen, laat zien dat er weer van alles aangepast kan worden. Van oudsher kun je voor een gepersonaliseerde McLaren bij de heren en dames van MSO aankloppen, dus ook met de gloednieuwe 720S weten ze wel raad.



De 720S Velocity is uitgevoerd in twee kleuren: 'Nerello Red' en 'Vulcano Red'. De dieprode kleuren komen samen in één parelmoer lak. De bovenkant en neus van de auto ogen donkerder dan de flanken, omdat op beide gedeeltes een andere verhouding van de twee kleuren toegepast is. De goudkleurige wielen zorgen ervoor dat de auto nóg meer opvalt. In het interieur zien we in de basis vooral veel alcantara terug, met accenten van rood leer.



Deze speciale uitvoering van de hagelnieuwe 720S kost zo'n - schrik niet - € 386.000. Dat terwijl de vanafprijs van de 720S naar verluidt op omgerekend ongeveer € 270.000 uitkomt. Een behoorlijk verschil, als je bedenkt dat MSO alleen met het uiterlijk van de auto bezig is geweest.