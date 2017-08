Slideshow

Mazda presenteert Sustainable Zoom-Zoom 2030 Langetermijnvisie met nieuwe motorengeneratie

Mazda presenteert een nieuwe langetermijnvisie die de naam Sustainable Zoom-Zoom 2030 draagt. Het merk licht vandaag een tipje van de sluier op.

In 2007 presenteerde Mazda al zijn Sustainable Zoom-Zoom toekomstvisie, een plan dat nu aangescherpt, bijgesteld en gemoderniseerd wordt dankzij de huidige technologische ontwikkelingen. In het nieuwe Sustainable Zoom-Zoom 2030 komen we onder andere een volledig nieuwe motorengeneratie tegen.

De Skyactiv-G benzinemotoren die Mazda momenteel bouwt, hebben onder andere een hogere compressieverhouding dan gebruikelijk. Het merk weet zo het voeren van compacte turbomotoren te omzeilen. In 2019 lanceert Mazda een volledig nieuwe motorengeneratie: Skyactiv-X. Over twee jaar maken we kennis met de eerste in serie geproduceerde benzinemotor die is voorzien van compressie-ontsteking. Hierbij ontsteekt het mengsel van lucht en benzine zich als het door de zuiger wordt samengedrukt. Dergelijke benzinemotoren moeten volgens Mazda 10 tot 30 procent meer koppel leveren dan de huidige Skyactiv-G motoren. Tevens wordt het verbruik met 20 tot 30 procent afnemen.

Mazda is verder voornemens minder CO2-uit te stoten, zowel gedurende het productieproces van een auto als tijdens de levensloop van de auto. In 2030 moet de gemiddelde CO2-uitstoot met 50 procent teruggebracht zijn ten opzichte van 2030. In 2050 moet dit percentage op 90 procent liggen. Mazda zegt de brandstofmotor voorlopig dus verder te ontwikkelen, maar houdt zich niet afzijdig op elektrogebied. Zo moeten vanaf 2019 ook geëlektrificeerde modellen op de markt verschijnen, auto's die profiteren van de nieuwe innige samenwerking met Toyota die onlangs werd aangekondigd.

Mazda zegt verder nieuwe veiligheidssystemen te willen ontwikkelen. In 2020 start het merk met het testen van autonome techniek. Omstreeks 2025 kunnen we de technologie op de markt verwachten.