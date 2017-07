Slideshow

Mazda plaagt met CX-8 Vlaggenschip voor Japanse vloot

In het thuisland breng Mazda dit jaar nog de CX-8 op de markt, een nieuwe forse cross-over waarvan Mazda vandaag een afbeelding vrijgeeft.

Mazda is zijn CX-familie danig aan het uitbreiden. In ons land kennen we de CX-3 en de CX-5 terwijl men in de Verenigde Staten de CX-5 en de grote CX-9 kent. Die laatste, een zevenzitter, is in Japan niet te krijgen, maar dat betekent niet dat de Japanners geen zevenzits-CX krijgen. Deze CX-8 komt namelijk dit jaar in het thuisland nog op de markt!

Kijken we naar het Japanse modellengamma van Mazda, dan vinden we daar onder ander nog de Premacy en de Biante. Waar die eerste een herziene versie is van de 5 die in 2010 op de markt verscheen, is de Biante een achtzits-MPV volgens de oude stempel. Voor beide modellen eindigt de carrière spoedig en het is deze CX-8 die als grote aanbieding op de prijslijsten wordt gezet.

De CX-8 meet 4,9 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,73 meter hoog. Ter vergelijk: de Amerikaanse CX-9 is 5,1 meter lang, 1,97 meter breed en 1,75 meter hoog. Mazda laat al weten dat een 2,2-liter grote Skyactiv-D dieselmotor op de Japanse bestellijst komt te staan. Schakelen gaat middels een zestrapsautomaat. Over een komst naar Europa is tot op heden niets bekend.